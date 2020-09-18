Следком возбудил уголовное дело после массового отравления детей в бассейне в Санкт-Петербурге

СК РФ возбудил уголовное дело после того, как дети отравились хлором в бассейне в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком возбудил уголовное дело после того, как в бассейне фитнес-центра на улице Ярослава Гашека восемь детей отравились, предварительно, хлором. Напомним, ребята спокойно купались, но внезапно произошел выброс паров удушливого газа, как «Комсомолке» сообщили в городской станции скорой помощи. Однако источник в экстренных службах уверен, что хлор тут не причем, нарушение было в «концентрации вещества».

Известно, что пятерых детей госпитализировали в больницу, состояние некоторых оценивают как средней степени тяжести. Прокуратура уже проводит проверку вместе с Роспотребнадзором. Теперь к происшествию подключился и СК.

- Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшим детям оказана квалифицированная медпомощь. Сейчас на месте происшествия проводятся экспертизы, изымается документация и осуществляются другие мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что виновнику, если такового найдут, может грозить до двух лет лишения свободы.