Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Лахтинском проспекте

Мужчина погиб под колесами микроавтобуса на Лахтинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

«Форд Торнео» насмерть сбил пешехода на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Жесткая авария произошла около 17:20 у дома №108. По предварительной информации, погибший мужчина вышел на дорогу в неположенном месте. 24-летний водитель микроавтобуса просто-напросто не успел среагировать на пешехода.

Тормозной путь микроавтобуса. Фото: vk.com/spb_today

- 24-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Торнео», совершил наезд на мужчину вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте происшествия. На вид ему около 50 лет, личность устанавливается. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, водитель микроавтобуса изо всех сил хотел избежать столкновения, что видно по слишком большому тормозному пути.