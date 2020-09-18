Женщина за рулем «Дэу» погибла, сбив собаку под Гатчиной

Водитель "Дэу" разбилась насмерть, влетев в собаку в Ленобласти. Фото: vk.com/avtogatchina

52-летняя женщина за рулем «Дэу Матиз» погибла в жутком ДТП, сбив собаку на дороге «Гатчина – Ополье» в Ленинградской области. Авария произошла на 16-м километре трассы. От удара с животным иномарку тут же отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с микроавтобусом «Мерседес Вито». К сожалению, все закончилось страшной трагедией.

- 52-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП. Вместе с ней в машине находился пассажир. Данные его личности и степень тяжести повреждений пока не установлены, потому что его срочно госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Добавим, что 42-летний водитель «Мерседеса» не получил травмы в аварии. О состоянии здоровья собаки не сообщается.