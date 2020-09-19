Пассажирам электричек сделали бесплатный день для провоза велосипеда в Санкт-Петербурге

День для бесплатного провоза велосипедов в электричках организовали 22 сентября в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажирам электричек разрешат бесплатно провезти свои велосипеды во вторник 22 сентября в Санкт-Петербурге. Контролер не станет просить специальный проездной документ. Вдобавок на Финляндском вокзале всем велосипедистам обещают дарить светоотражающие браслеты, чтобы их всегда было заметно в темное время суток на дорогах.

- 22 сентября 2020 года Северо-Западная пригородная пассажирская компания присоединится к Всемирному дню без автомобиля и проведет акцию «С велосипедом по жизни». В этот день в границах обслуживания перевозчика пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно без оформления проездного документа, - сообщает пресс-служба СЗПК.

Добавим, что в остальные рядовые дни на электричках есть специальные тарифы по провозу велосипеда. Купить билет для двухколесного транспорта можно не только в кассах, но и через приложение «Пригород» для смартфонов.