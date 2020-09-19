Космонавт из Санкт-Петербурга снял на видео сближение Луны и Венеры со звездным скоплением

Космонавт из Санкт-Петербурга запечатлел редчайшее сближение Луны, Венеры и звездного скопления "Ясли". Фото: vk.com/ivan_mks63

Космонавт Иван Вагнер из Санкт-Петербурга, который славится своими фотографиями Земли из космоса, теперь порадовал своих подписчиков во «Вконтакте» красивейшим видео с ускоренной съемкой пролета МКС по орбите планеты. Ему удалось запечатлеть сближение серпа Луны и Венеры со звездным скоплением под названием М44 «Ясли».

- Сегодня мы с вами пролетаем над ночной Европой и Россией. Над нашей родной страной нас встречает полярное сияние, а далее – восход Луны и Венеры, между которыми расположилось рассеянное звездное скопление М44 «Ясли». И, кстати, мне очень повезло поймать это яркое астрономические явление, поскольку такого удачного сближения между спутником Земли, планетой и «Яслями» в ближайшем будущем больше не будет! – пишет Иван Вагнер.

Также космонавт подтрунил над приверженцами теории плоской Земли, поскольку его новое видео – прекрасное доказательство сферичности планеты.