Бизнесменам Санкт-Петербурга продлят аренду земельных участков

Арендаторам земли Санкт-Петербурга продлят сроки аренды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнесу Санкт-Петербурга все-таки продлят сроки аренды земельных участков, находящихся в собственности города. Смольный разобрался, как работать с новой мерой поддержки предпринимателей, оставшихся у «разбитого корыта» в виде истекшего договора. Однако есть нюанс – продлить сроки мржно только для тех соглашений, что заключили до 13 марта 2020 года, когда в Северной столице ввели режим повышенной готовности по коронавирусу.

- Срок договора продлевается независимо от оснований его заключения, а также наличия или отсутствия задолженности по арендной плате. Важно, чтобы на дату обращения арендатора, в отношении него не было информации о выявленных и неликвидированных нарушениях законодательства при использовании земли, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Заявления о продлении договоров принимает КИО либо ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Городские бизнесмены продолжают активно обращаться за региональными мерами поддержки. К примеру, за 2-й и 3-й кварталы предприниматели подали около 700 заявлений на отсрочки по платежам.