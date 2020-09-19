Врача-терапевта поликлиники №3 оштрафовали за массу нарушений по коронавирусу

Терапевта поликлиники №3 Санкт-Петербурга оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушения по COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд назначил штраф в размере 25 тысяч рублей врачу-терапевту и по совместительству завотделением №2 из городской поликлиники №3 в Санкт-Петербурге. Проверка Роспотребнадзора показала, что в медучреждении не спешили вести оперативный учет инфекционных заболеваний, в том числе вызванных возбудителем COVID-19.

- Также в процедурной отделения №2, где брали мазки на коронавирус, хранилась верхняя одежда медработников, их личные вещи, продукты питания, в том числе питьевая вода. Там же сотрудники поликлиники принимали пищу. На столе процедурной медсестры нашли посторонние вещи. Некоторый персонал одевался небрежно, не полностью закрывая личную одежду. В очаге коронавирусной инфекции не завели лист наблюдения за контактными лицами, их обследование не отмечалось, - передает подробности претензий объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В общем, по мнению судьи, терапевт невольно сделала все, что возможно, чтобы в поликлинике возникла огромная вспышка COVID-19. Но такого, к счастью, не произошло.