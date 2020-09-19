МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленобласти

В субботу в Ленобласти ждут усиление ветра. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Главное управления МЧС по Ленинградской области выпустило штормовое предупреждение, в котором сообщает об усилении ветра днем в субботу, 19 сентября. Резкие порывы могут превышать 15 метров в секунду.

- Начиная с 12-15 часов, ожидается усиление северо-западного ветра 15-16 м/с. Будьте внимательны и осторожны! Телефоны экстренных служб: 101, 112, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Жителям и гостям Ленобласти советуют быть аккуратными, убрать вещи со дворов частных домов и балконов квартир, закрыть окна и двери. Также стоит избегать деревьев, шатких конструкция и прочего, что может сорвать или повалить резким ветром.

Машину лучше убрать в гараж или припарковать на открытой местности.

Впрочем, синоптики такой ветер штормовым все же не считают, а резкие порывы в основном ожидаются в прибрежных районах. Также по прогнозу в Ленобласти местами возможны кратковременные дожди. Температура в течение дня составит от +9 до +14 градусов.