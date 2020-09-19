Александр Кержаков станет главным тренером «Томи»

Александр Кержаков возглавит ФК "Томь". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба «Томь». О том, что Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне старший тренер юношеской сборной России возглавит томскую команду, стало известно 19 сентября.

- В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», - пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в клубе.

Сам Александр информацию подтвердить не смог и отказался обсуждать эту тему с корреспондентом «КП-Петербург».

- Извините, у меня сейчас нет времени, - заявил Кержаков и повесил трубку.

Отметим, что на данный момент «Томь» является аутсайдером первого дивизиона российского футбола, команда занимает 21-е из 22-х мест в таблице Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). После девяти игр в активе у томичей всего два очка.

На момент публикации, «Томь» проигрывала очередной матч в «ФНЛ» астраханскому «Волгарю» 0:1.