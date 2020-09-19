Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока

В Петербурге прошел литературный забег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычный литературный праздник состоялся 19 сентября на Матисовом острове. Поклонники творчества Александра Блока примерили образы его героев и пробежали по улице, носящей имя поэта. Несмотря на то, что дистанция составила всего 240 метров – именно такая протяженность у этой улицы, - нарядные бегуны дважды останавливались, чтобы стать участниками литературных конкурсов.

- Мы стартовали с начала улицы Александра Блока и добежали до реки Пряжки – практически к окнам поэта, - рассказывает организатор забега Наталья Романова. – Мы считаем, что эта улица несправедливо забыта, а мы хотим привлечь к ней внимание и сделать ее креативным пространством для наших жителей и любителей поэзии.

Мероприятие было посвящено творчеству Александра Блока. Фото: Олег ЗОЛОТО

Участники литературного праздника также смогли и сами побыть поэтами и посостязаться в стихосложении. Всем желающим предлагалось сочинить рифмованную кричалку, посвященную забегу. За это каждому вручили стилизованные значок и брелок. Как отметили организаторы блоковского праздника, поэтический забег состоялся в рамках фестиваля, посвященного Александру Блоку. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения поэта.