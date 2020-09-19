Петербуржцам предложили выбрать, какого цвета будут городские трамваи

Вариант "Теплая осень" - лидер голосования. Фото: vk.com/a_beglov

Вслед за автобусами, которые стали лазурно-голубыми, Смольный решил перекрасить и городские трамваи. Правда пока не все, а лишь модели «Витязь-Ленинград», которую будет выпускать Невский завод электротранспорта. Выбрать, какой дизайн больше всего подходит Петербургу, его жителям предложили на страничке губернатора Александра Беглова ВКонтакте.

- Дизайнеры разработали несколько вариантов цветовой гаммы нового трамвая «Витязь-Ленинград»: «Теплая осень», «Изумруд», «Яблоки на снегу», «Морозная рябина» и «Листопад». Какой вам нравится больше? – говорится в сообщении под картинкой с вариантами дизайна.

«Теплая осень» - это светло-желтый, серый и белый цвета. Вагоны «Морозной рябины» и «Яблок на снегу» сохраняют традиционную для Петербурга красно-белую расцветку.

А «Изумруд» и «Листопад» имеют зеленые тона. Первый – с белым и черным, а второй – пестрый, с элементами желтого, фиолетового, голубого и оранжевого цветов на белом фоне.

Пока с 30% голосов лидирует «Теплая осень», а второй идет «Морозная рябина» (22%).

Проголосовали за дизайн трамваев уже почти шесть тысяч петербуржцев.