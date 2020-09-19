Эксперты назвали самые грибные места вокруг Санкт-Петербурга

Грибов в этом году много. Фото: Олег ЗОЛОТО

2020-й год, при всех его неприятностях, определенно принес большую радость грибникам. Любители «тихой охоты» восторжены богатым урожаем, который дарит нынешняя осень. Собирать грибы можно практически везде, но есть и самые лучшие места, о который знают эксперты.

- Стоит отметить поселки Заходское и Кирилловское. В Выборгском направлении - любые боровые леса. Леса за Зеленогорском, Рощино, Первомайским. В Кингисеппском районе выделяется Сосновый Бор. Много грибов и в Лужском районе Ленобласти, - рассказал «Невским новостям» грибной гид (есть и такие!), член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов.

По его словам, нынешняя ситуация, когда леса буквально завалены красными, белыми, подберезовиками и прочими сыроежками, происходит примерно раз в десять лет.

Для того, чтобы поход в лес был удачным, надо знать местность, куда вы собираетесь идти. Желательно по картам или навигатору выбрать участок леса, где есть «куски» бора, ельников, лиственного леса – там обязательно что-то наберется, -заверяют эксперты-грибники.