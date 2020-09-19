"Чистые игры" очистили от мусора Муринский лес. Фото: lenobl.ru

Больше двух тонн мусора вынесли из Муринского леса участники «Чистых игр». Спортивно-экологичные соревнования стали уже традиционными для Петербурга и Ленинградской области. В этот раз за природу «бились» 19 команд.

- За несколько часов эко-активисты собрали в лесополосе вблизи Капральева парка в Мурино 123 мешка мусора, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Весь собранный мусор участники тщательно рассортировали. В итоге получилось 18 мешков с пластиком, 8 — с металлическими отходами, кроме того набралось 50 мешков со стеклом. Особый вес находкам придали 1264 покрышки.

Всего лес стал чище на 2 130 килограммов мусора.

Победителями квеста стала команда «Муринский посад», вторыми были «Родители 5 Б» а третьими - «Подводники».

Лучшим из лучших вручили памятные грамоты, а главным подарком для всех стала чистота родной природы.