Пересадки в общественном транспорте могут стать бесплатными

Пересадки в транспорте могут стать бесплатными. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга прорабатывают схему работы общественного транспорта, когда пассажиры смогут бесплатно пересаживаться с маршрута на маршрут, не покупая при этом новых билетов. Это должно привлечь в автобусы, метро и трамваи тех, кто сейчас ездит на работу на машине.

- Мы намерены решить вопрос радикально. Например, сделать пересадки на общественном транспорте бесплатными в течение часа, - рассказал газете «Петербургский дневник» заместитель главы Комитета по транспорту Валерий Молодец.

Другими словами, по «Подорожнику» можно будет сменить несколько видов транспорта, но заплатить за весь путь только один раз. Это выгодно для тех, кто едет на автобусе до метро, а потом на подземке, например.

По словам чиновника, задача властей состоит в том, чтобы человек, который ежедневно пользуется личным авто, однажды сел и подсчитал, во сколько ему обходятся поездки на машине, а потом пересел на общественный транспорт.