В Ломоносовском районе водитель легковушки погиб в аварии с мусоровозом

Авария произошла на "Южном полукольце" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Авария со смертельным исходом произошла в воскресенье, 20 сентября, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, все случилось на шестом километре «Южного полукольца».

ВАЗ-2112, за рулем которого сидел тридцатилетний мужчина, занесло и вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с мусоровозом. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Сейчас по факту аварии правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Отметим, это уже не первая подобная авария за последнее время. 19 сентября на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вольво», и затем – с «Ладой». В результате ДТП погибла 46-летняя пассажирка ВАЗа. По предварительным данным, водитель, который ее вез, был нетрезв. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой по неосторожности смерть человека».