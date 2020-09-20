Инспектора ДПС задержали по подозрению в получении взятки в Петербурге

Один из инспекторов продолжает работать в ГИБДД Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу инспектора ДПС, который почти год назад якобы принял взятку от пьяного водителя. Это информацию «Комсомолке» подтвердили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Интересно, что сам инцидент произошел почти год назад – в октябре 2019-го. Тогда двое инспекторов ДПС остановили иномарку на Московском шоссе. Водитель был пьян, и предложил урегулировать вопрос с помощью денег. Инспекторы, якобы, не возражали. Много месяцев водитель молчал о произошедшем, и только в сентябре прошлого года обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что инспектор, которого хотели заключить под стражу, уже не работает в ДПС. Суд в ходатайстве в итоге отказал. Его напарник продолжает трудиться в районном отделе ГИБДД, но ходатайство о заключении его под стражу в суд не поступало.