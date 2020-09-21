Санкт-Петербург встал в 7-балльных пробках утром понедельника

Утром в понедельник проще выбрать где свободно, чем там, где нет пробок. Фото: Яндекс.Карты

Автомобильное движение в Санкт-Петербурге вернулось в привычный ритм. В утренние часы пик город скорее стоит, чем едет. Пробки пока не максимальные, но по состоянию на 8:30 утра 21 сентября затруднения достигают семи баллов.

- Не задалось утро на Московском шоссе. Водитель «Фольксвагена» видимо читал новости в интернете и приехал в стоящий «Митсубиси», - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария перекрыла проезд по левой полосе в сторону города и собрала пробку в районе Ленсоветовской дороги.

Всего единомоментно на Яндекс.Картах отображаются сразу 30 ДТП, ставших причиной пробок. Особо «отличились «водители на Шоссе революции - четыре аварии, на Ириновском проспекте - три

Есть они на КАДе, на Народной улице и в других и без того проблемных местах. А зелеными окрашены лишь ЗСД и отдельные участки набережных Петербурга.