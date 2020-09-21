Курсанта морского ВУЗа ищут по подозрению в жестоком убийстве матери

Полицейские ищут курсанта морского университета, которого подозревают в убийстве матери. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские усиленно ищут 19-летнего курсанта одного из морских ВУЗов. Второкурсника подозревают в жестоком убийстве собственной матери, чье изрезанное ножом тело нашел муж погибшей. Труп лежал в ванне.

- 20 сентября в 19:32 через 112 поступило сообщение от жителя дома 11 по улице Маршала Тухачевского о том, что в ванной комнате он обнаружил труп жены с признаками насильственной смерти, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Прибывшие через несколько минут оперативники нашли тело 57-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы.

Первое же подозрение пало на сына погибшей, с которым, по некоторым данным, могла произойти ссора.

Служебная собака провела полицейских до дома 7 по маршала Тухачевского и на проезжей части у Полюстровского парка остановилась. Вероятно отсюда курсант уехал на транспорте. Сейчас молодого парня ищут, Следственный комитет завел дело по статье «Убийство».