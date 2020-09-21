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Движение по Мурманскому шоссе перекроют из-за разводки Ладожского моста

Проехать по трассе нельзя будет днем 21 сентября
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Разводка Ладожского моста остановит проезд по Мурманскому шоссе.

Разводка Ладожского моста остановит проезд по Мурманскому шоссе.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередные неудобства ждут автомобилистов Петербурга, Ленинградской области и не только, которые ездят по Мурманскому шоссе. Днем 21 сентября движение по трассе будет перекрыто почти на час из-за разводки Ладожского моста, расположенного в Кировском районе области.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке баржебуксирного состава«МБ-1219» + малый ракетный корабль «Одинцово» + «Шлюзовой - 72» с максимальным высотным габаритом 27 метров будет производиться разводка моста через реку Нева, расположенного на 41-м км автомобильной дороги Р-21 «Кола», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Естественно, что движение по трассе будет полностью перекрыто. Объезд возможен через Кировск, но не факт, что выиграть по времени в итоге получится.

Водителей предупреждают о ситуации заранее и советуют планировать маршрут с учетом ограничений.

Автомобильные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области