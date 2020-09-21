Больше 12 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

12 301 человек прошел обследование на коронавирус в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 12 тысяч жителей Санкт-Петербурга протестировали на коронавирус за последние сутки. Такие данные на 10:00 утра 21 сентября приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 301 человека. Под медицинским наблюдением находится 439 человек. Из них пять - в обсерваторе, 434 числятся как контактные, - сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Оперштаба.

Это вдвое меньше, чем обычно бывает в рабочие дни, когда проверяют около 24 тысяч человек. Соответственно меняются данные и по новым случаям заражения.

Отметим, что петербуржцы продолжают активно интересоваться темой коронавируса. За сутки на единую «горячую линию» по номеру 122 по вопросам, связанным с опасной болезнью, обратились 144 раза. А всего с начала пандемии операторами службы было обработано больше 100 тысяч вызовов.