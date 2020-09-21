Девушку держали в кустах на юге Санкт-Петербурга и предлагали умереть

Двое мужчин похитили девушку на Дыбенко и угрожали ей убийством Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Молодая жительница Кудрово стала жертвой нападения. Вечером в воскресенье, 20 сентября, 26-летняя девушка шла домой по дороге из Санкт-Петербурга. По пути она позвонила матери, однако в в момент связь оборвалась.

- Девушка вышла из метро "Дыбенко" и пошла в стону дома. На пересечении улицы Дыбенко с Товарищеским проспектом она свернула на тропинку к Кудрово, где ее неожиданно кто-то схватил за плечи, закрыл рот, а второй человек взял за ноги. Вместе нападавшие оттащили жертву в кусты, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Разглядеть своих обидчиков в темноте девушке не удалось. Один из мужчин прижал ее к земле и предложил заняться сексом. Девушка попыталась закричать, но рот ее был закрыт. Тогда тот же мужчина спросил, хочет ли она тогда умереть. На это жертва испугалась и притихла. Потом она услышала людей неподалеку, укусила обидчика за руку до крови и закричала. Мужчины сбежали, прихватив ее телефон.

Испуганная девушка выбежала на дорогу за помощью и попросила позвонить в полицию у прохожих людей.

По факту заявления возбуждено уголовное дело. Правоохранители приступили к розыску подозреваемых.