Ревнивец сел в тюрьму за зверское убийство возлюбленной в Санкт-Петербурге

Мужчина проведет 11 лет в тюрьме за убийство возлюбленной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Санкт-Петербурга отправится в колонию строгого режима за зверское убийство своей возлюбленной. В понедельник, 21 сентября 2020 года, прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение в отношении мужчины, обвиняемого в том, что он жестоко избил женщину, от чего та умерла.

- Ночью 15 декабря 2018 года возлюбленные находились в квартире в доме 52 по улице Карпинского. Они выясняли отношения, громко спорили. Но вскоре конфликт вышел из-под контроля, - рассказали в прокуратуре.

Мужчина несколько раз толкнул возлюбленную и стал избивать в области живота. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в больницу, но несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Суд признал вину обвиняемого и назначил ему наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.