Пять электричек задержали из-за обрыва проводов на Выборгском направлении

Электрички опаздывали из-за обрыва проводов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пяти пригородных поездов пришлось задержать утром 21 сентября на Выборгском направлении. Из-за ЧП, которое произошло у станции Ланская, с опозданием на 15 минут пришла в Петербург и «Ласточка» из Сортавалы.

- По техническим причинам задержалось движение следующих пригородных поездов: № 6064 Санкт-Петербург - Финляндский вокзал (кольцо); № 6128 Выборг – Санкт-Петербург; № 6124 Зеленогорск – Санкт-Петербург; № 7903 Санкт-Петербург – Выборг; № 6121 Санкт-Петербург – Выборг, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В зависимости от маршрута и места отправления, задержка в графике составов составила от 10 минут до часа.

По предварительным данным, на «Ланской» произошел обрыв проводов. Аварию постарались устранить в кратчайшие сроки, о других опозданиях поездов из-за ЧП ничего неизвестно.