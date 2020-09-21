Прокуратора возбудила уголовное дело из-за 1,4 миллиардного вреда экологии Санкт-Петербурга

Незаконная свалка нанесла экологии Санкт-Петербурга ущерб в 1,4 миллиард рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге природоохранная прокуратура в понедельник, 21 сентября 2020 года, возбудила уголовное дело после проверки несанкционированной свалки. Разбирательства начались после многочисленных жалоб местных жителей, которые рассказали о горах мусора в Кировском районе между устьем реки Красненьская и Юго-Западной ТЭЦ.

- Установлено, что на территории общего пользования по указанному адресу организована несанкционированная свалка отходов общая площадь которой занимает только 26 тысяч квадратных метров, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

По предварительным данным, свалка нанесла вред окружающей среде более чем на 1,4 миллиарда рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о порче земли. Сейчас полиция ищет виновных в создании незаконной свалки.