Следственный комитет заинтересовался черепом и костями ребенка, найденными на чердаке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения фрагментов скелета ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал доследственную проверку после необычной находки на чердаке одного из домов на Обводном канале. В субботу, 19 сентября 2020 года, во время кровельных работ рабочий обнаружил останки человека - череп и кости ребенка.

- Останки скелета была найдены на чердаке дома 83 по набережной Обводного канале. Предварительно, череп и кости принадлежат ребенку 4-7 лет. Точный возраст будет установлен после проведения всех экспертиз, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сейчас на чердаке следственный комитет проводит осмотр, пока судмедэксперты устанавливают причины смерти, а также пол и возраст ребенка. Также опрашивают местных жителей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.