Тихорецкий проспект могут переименовать в улицу Бенуа

Тихорецкому проспекту могут вернуть историческое название. Фото: Яндекс.Карты

Тихорецкому проспекту хотят вернуть историческое имя - Бенуа. Такое название магистраль носила до 1952 года, когда ее переименовали в честь города Тихорецка Краснодарского края. Правда, в топонимической комиссии Петербурга об инициативе пока ничего не слышали.

- Пока соответствующего заявления в комиссию не поступало. Если оно будет, то рассмотрим в общем порядке. Решение должна согласовать районная администрация и утвердить губернатор, - рассказал «Невским новостям» член топонимической комиссии Андрей Рыжков.

Напомним, что проспект Бенуа получил свое название по имени молочной фермы архитектора Юлия Юльевича Бенуа, которая располагалась в районе пересечения со Светлановским проспектом.

Позднее проспект переименовали в честь освобождения Тихорецка. Никакой географической привязки к месту новое название не имело.