Синоптики предупредили о шквальном ветре 22 сентября в Ленинградской области

Ураганный ветер накроет Ленобласть 22 сентября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ураганный ветер снова возвращается в Ленинградскую область. По прогнозам синоптиков, во вторник, 22 сентября 2020 года, скорость ветра поднимется до 17 метров в секунду, из-за чего в регионе снова могут попадать сухие деревья. Спасатели предупредили местных жителей, чтобы те были поосторожнее, пока бушует стихия.

- 22 сентября в Ленобласти будет переменная облачность, может пройти местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-17 метров в секунду, - рассказали в МЧС 47-го региона.

При этом в области будет тепло. Температура вечером ночью 4-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14-19 градусов выше нуля.

Отмечается, что в ночь на среду и утром 23 сентября на область опустится слабый туман. Сильный ветер при этом сохранится.