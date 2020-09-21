Выплаты социальным работникам в Санкт-Петербурге продлили до 15 октября 2020 года

Выплаты работникам стационарных социальных учреждений Петербурга продлены до 15 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продлили выплаты сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания. Как стало известно в понедельник, 21 сентября 2020 года, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

- Социальные работники продолжат получать стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку по оказанию услуг гражданам с подтвержденной коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения COVID-19 вплоть до 15 октября 2020 года, - пояснили в Смольном.

Всего с апреля по сентябрь выплаты получили более 2,8 тысяч работников. В общей сложности было выплачено более 84,2 миллионов рублей.

- Последние месяцы были очень сложными. Не только медики, но и социальные работники, трудились выше своих сил. И сегодня они продолжают помогать пожилым людям, инвалидам. Город справился с возросшей нагрузкой. Социальные службы работали четко и оперативно, – отметил Александр Беглов.