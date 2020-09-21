Труп в зеленых тапочках нашли в хостеле в центре Петербурга

Труп в зеленых тапках нашли в петербургском хостеле. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шокирующую находку сделал постоялец одного из петербургских хостелов, отправившийся по делам в туалет. В уборной лежал труп неизвестного мужчины. Испуганный гость тут же сообщил о ЧП администраторам, а те вызвали полицию. Следователи сразу выехали на место происшествия.

- 20 сентября в 13:00 следователем петербургского управления Следственного комитета в туалете хостела, расположенного на Садовой улице осмотрен труп неизвестного мужчины, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Известно, что погибший - мужчина 25-30 лет на вид, европейского типа, худощавого телосложения, волосы темно-русые волосы. Был в одет черные спортивные штаны, серую толстовку, черные носки и зеленые тапочки.

Сейчас труп погибшего направлен в морг для установления точных причин смерти. Личность мужчины выясняется.