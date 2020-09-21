Раритетное блюдо императора Николая II вернули в Царское Село

В Царское Село вернулся раритет из Александровского дворца / Фото: Царское Село

В музей-заповедник Царское Село вернется предмет из исторической коллекции Александровского дворца – блюдо, которое Николаю II вручили в Тамбове в начале прошлого века. Как стало известно в понедельник, 21 сентября 2020 года, раритет был обнаружен на интернет-аукционе любительницей русского искусства Татьяной Бурбик-Ломан.

- Я увидела в интернете, что продается подносное блюдо, и распознала инвентарный номер музея. Поняла, что это историческая ценность и посчитала своим долгом вернуть предмет на Родину. Я нашла Евгения Николаевича (меценат из Тамбова, прим.ред.), который сразу откликнулся на мой призыв восстановить историческую справедливость. Бывшие владельцы не имели представления о том, насколько важный экспонат они хранили многие годы, но счастливы, что он теперь на своём месте, – рассказывает Татьяна Бурбик-Ломан.

Блюдо сделано из ореха с серебряными декоративными накладками. На декоре касты с полудрагоценными камнями: аметистами и халцедонами.

За последние годы в музей вернулись несколько подносных блюд из исторического собрания Александровского дворца. Такие подносные блюда имели по сравнению с обыкновенными блюдами более декоративный вариант отделки, так как их подносили в подарок путешествующему по стране императору Николаю II.