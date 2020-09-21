Две полосы КАД от Софийской улицы до Вантового моста перекроют на две недели

На участке КАД начался двухнедельный ремонт. Фото: Яндекс. Карты

«Веселая жизнь» началась у петербургских автомобилистов с наступившего понедельника. С 21 сентября и ровно на две недели ограничивается движение по внешней стороне КАД на одном из самых загруженных отрезков - от развязки с Софийской улицей до Вантового моста.

- В период с 21 сентября по 5 октября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Популярность участка как раз и стала причиной ограничений. Колеса многочисленных машин продавили колею в асфальте. Устранять пресловутую колейность и будут дорожные службы. Работы обещают вести в круглосуточном режиме.

Тем не менее пробок избежать не удастся, поэтому водителей призывают заранее подумать, надо ли им сейчас туда ехать.