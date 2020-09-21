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Общество

Капитан очевидность: блогер Варламов рассказал, как «победить» Мост глупости

Столичный урбанист вновь обратил внимание на давнюю петербургскую проблему, которую все никак не могут решить
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Блогер Варламов дал два совета, как "победить "Мост глупости. Правда, советы известны уже давно. Фото: vk.com/spb_today

Блогер Варламов дал два совета, как "победить "Мост глупости. Правда, советы известны уже давно. Фото: vk.com/spb_today

Знаменитый петербургский Мост глупости опять привлек внимание известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. На своем YouTUBE-канале он жестко раскритиковал дорожников, которые не могут разобраться с конструкцией, о которую разбились уже 189 «Газелей» и прочих машин.

- Проблема в *********(не очень умных) дорожниках, которые просто не могут установить нормальные ограничители высоты, - заявил на видео блогер.

И тут Илью Варламова можно назвать «Капитаном Очевидность». Мало того, что этот самый совет он давал два года назад, когда о мост разбилась юбилейная, 150-я «Газель», так еще и не проследил за его исполнением.

Именно тогда, летом 2018-го власти города жестко потребовали сделать ограничители и вскоре на подъездах к мосту появились не только мощные балки, но и знаки. Увы, к желаемому эффекту это не привело, ведь водители упорно ехали и сносили балки кузовами.

Второй совет от блогера также не нов - «углубить» дорогу под мостом, чтобы под ним проезжали высокие «Газели». Увы, но пока реализовать его не смогли. Вероятно мешают грунтовые воды.

- Загадочный Петербург, - подытоживает Варламов.