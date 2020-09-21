Александр Беглов подвел итоги минувшей недели в Санкт-Петербурге

Губернатор Петербурга подвел итоги минувшей недели Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга в понедельник, 21 сентября 2020 года, традиционного подвел итоги минувшей недели. На своей странице в "ВКонтакте" градоначальник рассказал о том, как живет город.

- 17 сентября начали периодическое протапливание. В первую очередь к теплу подключили социальные объекты – поликлиники, больницы, интернаты и дома престарелых, более двух тысяч детских садов, школ, - отметил Беглов.

Губернатор проверил ход строительства памп-трека и скейт парка под Коломяжским путепроводом. Отмечается, что проект, созданный по инициативе местных жителей, будет завершен через несколько недель.

Также Беглов напомнил, что Смольный поддержит 23 негосударственных театра и 26 культурных проектов некоммерческих организаций, выделив 760 миллионов рублей.

Кроме того, город заключил дополнительное соглашение с Минздравом на выделении из федерального бюджета двух траншей - на 1 миллиард 64 миллиона рублей и 841,8 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам.