Боеприпас времен Второй мировой войны нашли на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге

Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова обнаружили отголоски войны. Днем в воскресенье, 20 сентября 2020 года, на поле в Красносельском районе города был найден боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в МЧС Северной столицы.

- В поле недалеко от дома 216 по проспекту Народного ополчения был обнаружен артиллерийский снаряд 76 миллиметров времен Отечественной войны, - сообщили в МЧС Петербурга.

На место приехали спасатели для осмотра находки, а также военные. После проверки снаряда специалисты аккуратно забрали его из поля и вывезли за пределы города на специализированный полигон, где боеприпас будет уничтожен с соблюдением техники.

В МЧС напомнили петербуржцам о том, что с случае обнаружения предмета, похожего на снаряд, подходить к нему нельзя, а нужно сразу сообщить об этом по телефонам 01, 112 или 101.