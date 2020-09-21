Штормовое предупреждение объявлено вечером 21 сентября в Ленинградской области

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение вечером в понедельник, 21 сентября 2020 года. По данным спасателей, на регион надвигается сильный ветер, который может стать причиной увеличения ДТП или происшествий на воде.

- С 20-23 часов 21 сентября, начиная с северо-западных районов, местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15-17 метров в секунду, - сообщили спасатели со ссылкой на синоптиков.

В МЧС посоветовали местным жителям подготовиться к урагану заранее и убрать со двора и балконов все вещи, а также сухие деревья. Машину лучше всего поставить в гараж, либо не парковаться рядом с деревьями и столбами.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А лучше всего к моменту начала шторма уже находиться дома и закрыть все окна.