Кинокомиссия появится в Ленинградской области

Ленинградская область создаст кинокомиссию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области появится кинокомиссия. Как стало известно в понедельник, 21 сентября 2020 года, новая организация будет помогать проводить киносъемки в регионе, а также обеспечивать возврат части затрат кинопроизводителям. В нее войдут Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Агентство стратегических инициатив, а также правительство области, которые подпишут соглашение о сотрудничестве до конца года.

- Мы как субъект в этом заинтересованы — чтобы как можно большее количество фильмов и сериалов снимались именно у нас, — рассказал председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой.

Отмечается, что в каждом районе будет установлен свой процент возврата из бюджета региона части средств, затраченных на процесс съемок. Так, при съемках в наиболее востребованных районах, таких как Выборгский или Гатчинский, он может составить 10%, а для отдаленных территорий, более заинтересованных в привлечении киногрупп — порядка 15%.

- Задача кинокомисиси — помогать и «заманивать» на территорию региона. Кроме того, что кино приносит социальный позитив в жизнь городов, это еще и экономически выгодно, — добавил продюсер и режиссер Сергей Сельянов.