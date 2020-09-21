Беглов поздравил фанатское движение "Зенита" с юбилеем

Фанатскому движению «Зенита» исполнилось 40 лет Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник, 21 сентября 2020 года, фанатскому движению футбольного клуба "Зенит" исполнилось 40 лет. Это событие отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и поздравил болельщиков "сине-бело-голубых" с их юбилеем.

- Сегодня – особая дата для Ленинграда-Петербурга. Фанатскому движению «Зенита» исполнилось 40 лет. Все эти десятилетия фанаты безраздельно и преданно поддерживали любимую футбольную команду – и дома, и на выездах, радовались победам и сопереживали поражениям, - сказал градоначальник.

Также он отметил, что создание движения в 1980-м году совпало с завоеванием «Зенитом» бронзовых медалей чемпионата СССР – первых наград в истории клуба. Уже спустя четыре года петербургские футболисты вступили в "золотой" сезон, когда команда Павла Садырина впервые в истории стала обладателем титула чемпиона Советского Союза.

- Я поздравляю всех фанатов «Зенита» с юбилеем движения. Желаю им и впредь оставаться поддержкой и опорой наших футболистов. А «Зениту» – традиционное – Вперед за Питер!, - добавил Беглов.