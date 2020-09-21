Названы самые опасные дороги для школьников в Санкт-Петербурге

ОНФ назвал самые опасные для школьников дороги Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге активисты Общероссийского народного фронта проверили на безопасность пешеходное движения рядом со школами города и определили, какие дороги являются самыми потенциально опасными для детей. Как стало известно в понедельник, 21 сентября 2020 года, вблизи некоторых учебных учреждений даже нет предупредительных знаков для водителей.

- В ходе мониторинга ОНФ в Петербурге выявил полное отсутствие каких-либо опознавательных знаков о том, что это учебное заведение, у школы №138, из нее дети выходят прямо на проезжую часть, - пишет "Мойка78" со ссылкой на активистов.

Требует обновления пешеходный переход у дома 15 по Гончарной улице, где расположена школа № 153. А у школы № 169 на Харковской улице хоть и стоит знак, указывающий на "искусственную неровность", но самого "лежачего полицейского" нет.

При этом у многих школ нет тротуаров, поэтому дети вынуждены ходить по проезжей части. Подобная проверка уже проводилась в прошлом году, и по ее результатам были проведены работы для обеспечения безопасного передвижения школьников у учебных заведений.