Движение транспорта ограничат в двух районах Санкт-Петербурга с 22 сентября

В Санкт-Петербурге с 22 сентября ограничат движение автомобилей на двух участках в нескольких районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 22 сентября введут очередные ограничения на дорогах. В этот раз не повезло автомобилистам Приморского и Красногвардейского районов. Вплоть по 19 сентября водителям придется потесниться на Волго-Донском проспекте на участке от съезда на Шафировский проспект и прямиком до трассы в Рыбацкое. Причина проста – ремонт проезжей части. За работы отвечает компания «Орион плюс».

- Также с 22 сентября по 11 октября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта на Репищевой улице от Новосельковской улицы до Вербной улицы. Подрядчик ООО «СК «Орион плюс» займется ремонтом дорожного покрытия на данном участке, - спешат предупредить в пресс-службе ГАТИ.

Инспекторы напоминают, что подрядчик будет обязан обеспечить во время ремонта безопасный проход для пешеходов. А вот водителям лучше выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробках.