Петербуржец нашел в лесу труп грибника, нога которого застряла под упавшим деревом

Труп мужчины, застрявшего в лесу под упавшим деревом, нашли под Гатчиной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шокированный петербуржец обратился в полицию с известием о страшной находке. В лесу, что находится в Гатчинском районе у массива Чаща, он нашел труп неизвестного мужчины, который попал в природную ловушку. Нога умершего грибника намертво застряла под упавшим деревом. Судя по всему, мужчина никак не мог выбраться из западни и погиб страшной смертью от истощения или перелома.

- Найденный труп уже был сильно гнилой. Его точное месторасположение – в одном километре от перекрестка дороги «Чаща – Новинка – Мины». Рядом с трупом находился складной туристический стул и остатки от самодельной палатки. Мужчина был одет в красную кофту, полосатую футболку и штаны с пятнами, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины доставили в морг. По словам специалистов, внешних признаков насильственной смерти у него нет.