Волонтеры борются за жизнь беспомощного лосенка со сломанными ногами в Ленобласти

Врачи борются за жизнь переломанного лосенка Гоши в Ленобласти. Фото: vk.com/veles_spb

Волонтеры центра «Велес» борются за жизнь лосенка Гоши, который не может ходить. Врачи выяснили, что маленький сохатый чем-то напугался и прыгнул через ограждение, а затем сильно упал. В итоге на ноги он больше не вставал. Коллеги медиков из США уверены, что лосенок переломал две передние ноги и серьезно растянул суставы задних, поэтому видят один выход – эвтаназию.

В суставах малыша жуткое воспаления. Фото: vk.com/veles_spb

- Наша Наталия с друзьями из Аляски не согласна и считает, что сломана одна передняя нога плюс все остальное и будет пробовать поставить Гошу на ноги. Сейчас сделали очень обширный рентген четырех конечностей, он показал очень сильный воспалительный процесс в суставах. Также мы сделали множество анализов, подключили опытных врачей и наших друзей-профессионалов из Аляски, - рассказывают сотрудники центра помощи диким животным «Велес» в своей группе во «Вконтакте».

В комментариях к новости все подписчики волонтеров молятся за здоровья Гоши и просят держать в курсе его судьбы.