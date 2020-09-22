Бабье лето пришло: 22 сентября в Санкт-Петербурге будет до +18 градусов

Во вторник, 22 сентября, в Петербурге будет тепло и почти солнено. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обещанное синоптиками бабье лето наконец пришло в Петербург. Во вторник будет не по-осеннему тепло и солнечно. Даже дождей быть не должно. Но осень напомнит о себе резкими порывами прохладного ветра, поэтому совсем раздеваться горожанам не советуют.

- 22 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха утром составит +12...+14 градусов, днем будет от +16 до +18. Атмосферное давление в течение дня начнет повышаться. - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 7:45 утра в городе достаточно прохладно - всего +13,6 и немного ветрено, порывы юго-западного направления достигают семи метров в секунду. Давление составляет 753,1 мм ртутного столба, а влажность достигает 84 процентов.

Но с каждым днем недели в городе будет теплеть. И если в среду обещают уже до +20, то в четверг температура поднимется до +22 градусов.