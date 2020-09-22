Бывший одноклассник ограбил девушку на улице Композиторов

Одноклассника, ограбившего девушку на улице Композиторов, поймала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До десяти лет может получить 28-летний петербуржец, который ограбил бывшую одноклассницу. На девушку он напал у подъезда дома на улице Композиторов. Чтобы отобрать ценности, он брызнул жертве в глаза из перцового баллончика.

- В 12:00 21 сентября поступило заявление от женщины 1990 года рождения о том, что около 10:00 того же дня у дома 22/7 по улице Композиторов ее бывший одноклассник, брызнув в лицо из газового баллончика, совершил хищение сумки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу Ленобласти.

Добычей одноклассника стали 700 рублей наличными и ключи от квартиры. В тот же день, около трех часов дня, на проспекте Просвещения злоумышленник был задержан стражами порядка.

Сейчас мужчине выбирают меру пресечения. За разбойное нападение с применением оружия - перцового баллончика - ему грозит до десяти лет лишения свободы.