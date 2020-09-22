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Больше 18 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус

Число зараженных выросло на 211 человек
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Больше 18 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Больше 18 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 18 тысяч человек прошли обследование на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге. Такие данные на утро 22 сентября приводит городской Оперативный штаб. Выросло и количество заболевших.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 137 человек. Под медицинским наблюдением находится 507 человек. Из них трое - в обсерваторе, 504 - контактные, - сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Оперштаба.

Также за минувшие сутки подтверждены 211 новых случаев заражения. Общее количество заболевших в Петербурге с начала пандемии достигло 41 151 человек.

Из них 28 036 (+106) выздоровели, а 2802 - скончались. Лечащими врачами и спецкомиссией по исследованию причин гибели пациентов за сутки подтверждены еще 25 летальных исходов.

В активном состоянии заболевания находятся уже 10 313 петербуржцев.