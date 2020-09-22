Отчлененную мужскую ногу выловил петербургский рыбак из реки Екатерингофки

Рыбак выловил из реки мешок с отрезанной мужской ногой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной случай расчлененки изучают петербургские следователи. «Подарок» им подкинул местный рыбак, который с приятелем пошел удить рыбу в Екатерингофке. Но вместо улова он достал из реки мешок с подозрительным содержимым. Вскрыв его мужчина отшатнулся - внутри лежала отрезанная мужская нога.

- 21 сентября в полицию поступил а информация от 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, несудимого, о том, что около 20:00 у дома 5 по Лифляндской улице, на речке Екатерингофка, при ловле рыбы, был выловлен строительный мешок серого цвета, в котором оказались человеческие конечности, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место происшествия тут же выехали оперативники и эксперты. В мешке они обнаружили мужское бедро с частью паховой области «со следами отсечения» и утяжелитель - ротор от асинхронного двигателя.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, как нога оказалась в реке и где находятся все остальные части тела.