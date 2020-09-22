Безымянным улицам в Репино дали названия

Четырем улочкам в курортном Репино дали названия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Беглов подписал постановление, о присвоении названий безымянным улицам и переулку в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга. Они получили наименования в честь видных местных жителей и по географическому местоположению.

- Проезд от Усадебной улицы до Зеленогорского шоссе стал Гулинской улицей, поскольку поблизости находилась дача купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Павла Григорьевича Гулина, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Имя в честь генерал-майора Николая Александровича Ридингера - Риденгерская - получила улица, проходившая по территории его бывшего имения.

Безымянный доселе участок дороги от Нагорной улицы до Ридингерской улицы теперь стал именоваться Нагорным переулком.

А Усадебной станет называться улица, проходящая по территориям бывших усадеб Павла Гулина и Никола Ридингера.