Артисты Александринского театра награждены за вклад в развитие культуры и искусства

Артист Александринского театра Николай Мартон удостоен награды / Фото: Александринский театр

Сразу два актера Александринского театра в Санкт-Петербурге получили почетные награды от президента России. Во вторник, 22 сентября 2020 года, в культурном учреждении рассказали о том, что почетными званиями удостоили народных артистов Петра Семака и Николая Мартона.

- Народный артист России Николай Сергеевич Мартон за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Орденом Александра Невского, - сообщили в театре.

Петр Семак награжден Орденом дружбы / Фото: Александринский театр

За долгие годы работы в Александринском театре Николай Мартон сыграл более 90 ролей.

Петр Семак удостоен Орденом Дружбы также за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность. С петербургском театре Петр Михайлович выступает с 2015 года. Ранее являлся ведущим артистом в труппе Малого драматического театра.