Многоэтажку полностью затопило из прорванной трубы на севере Санкт-Петербурга

Многоэтажку на Долгоозерной затопило из-за прорыва трубы Фото: СОЦСЕТИ

Жителей дома 4, корпус 2 по Долгоозерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга полностью затопило. Во вторник, 22 сентября 2020 года, на чердаке дома произошло ЧП - прорвало трубу. Буквально за несколько минут парадная дома превратилась в "ниагарский водопад". Об этом рассказали пострадавшие в социальной сети.

- Открылся филиал Ниагарского водопада на дому, - пошутили жители дома на Долгоозерной в сети.

Свидетели рассказывают, что вода льется с чердака и залила уже все десять этажей здания. При этом вода затекает даже в электрический щиток. Из-за этого вся пострадавшая парадная осталась без электричества на неопределенное время.

Местные жители бегают по этажам и пытаются спастись от потопа - вычерпывают воду, закрывают тряпками щели между полами и дверьми, чтобы она не просочилась в квартиры.

Прибыли ли на место аварийные службы на данный момент не сообщается.