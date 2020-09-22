После нахождения отрезанной мужской ноги в Екатерингофке СК завел дело об убийстве

СК завел дело об убийстве после того. как рыбак нашел в Екатерингофке отрезанную мужскую ногу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения отрезанной мужской ноги в реке Екатерингофке. Конечность, лежавшую в мешке с грузом для утяжеления, нашел местный рыболов.

- 22 сентября 2020 года в реки Екатерингофке напротив дома 5 корпус 3 по Лифляндской улице был обнаружен строительный мешок с частью тела неизвестного мужчины. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - информирует пресс-служба Следкома.

Напомним, что в строительном мешке лежало бедро мужчины с частью паховой области. Тот, кто решил избавиться от ноги, положил вместе с ней и утяжелитель - деталь от электродвигателя. Впрочем, это не помогло и мешок с останками вынесли на берег, где его и нашел рыбак.