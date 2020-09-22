Смольный призвал учителей выявлять неформалов и экстремистов в школах

В Смольном объяснили, зачем учителям инструкция по выявлению экстремистов среди школьников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга разослал в школы города специальную методичку, чтобы учителя могли выявлять неформалов и экстремистов среди учащихся. Документ, появившийся в социальной сети во вторник, 22 сентября 2020 года, разъясняет, на что классным руководителям обращать внимание при мониторинге деятельности школьников в интернете.

- В рамках мониторинга соцсетей детей следует обращать внимание на призывы к насилию, революции, экстремистской или террористической деятельности, оправдание терроризма, а также возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти, - говорится в алгоритме.

Также учителям рекомендуют обращать внимание на пропаганду и реабилитацию нацизма, участие ученика экстремистских группах, а также возможную травлю детей, которая может вылиться в массовые убийства.

В случае, если ученик какой-либо школы замечен в чем-то подозрительном, учитель должен незамедлительно направить служебную записку на имя директора. Тот в свою очередь передать информацию в районный отдел образования и МВД.